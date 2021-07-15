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الجندي: التشنج للرأى وراءه مرض نفسي اسمه الكلوستروفوبيا (فيديو)

الخميس 15/يوليو/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التشنج للرأي وراءه مرض نفسي معروف اسمه الكلوستروفوبيا، مشيرًا إلى أن التعددية الفقهية تجعل الناس تتحرر من توتر النفس التي لا تميل إلى التضييق.

وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس، أن هناك مرض نفسي هو مرض الخوف من الأماكن المغلقة، وأصحابه لا يحبوا التواجد في الأماكن الضيقة أو المجازفة بركوب الأسانسير إلى أدوار مرتفعة أو دخول أي مكان إلا بعد التأكد من وجود باب آخر له.

وأشار إلى أن النفس البشرية مثلها مثل أصحاب هذا المرض النفسي لا تريد التقييد ولكنها تريد الحرية وهو أساس التعددية الفقهية في الآراء والمسائل المختلفة، ولكن هناك البعض الذي لديه هذا التشنج والتحيز لرأي شيخ بعينه أو مسألة فقهية بعينها وهو ما يخالف صفات النفس فيضعه تحت هذا الضغط النفسي. 

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مسألة فقهية مرض خالد الجندي الناس

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