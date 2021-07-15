Advertisements

زعيم المافيا يتحدى وزير الداخلية التركي بهذا الأمر

الخميس 15/يوليو/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

حلقة جديدة من مسلسل "المافيا ومغارة أردوغان الحاكمة"، تعرض هذه المرة تحديا حتى ولو كان أصحابه أمواتا.

 

تغريدات جديدة لسادات بكر الذي تصفه السلطات التركية بـ"زعيم المافيا" بينما يناديه الكثيرون في تركيا بـ"الريس"، تحدى فيها وزير الداخلية سليمان صويلو، أحد رموز النظام الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، الذين كشف عنهم الأول المستور في فضائح متعلقة بالفساد والمخدرات والاتجار بالبشر.

 

وفي تغريداته على حسابه في "تويتر" قال بكر مخاطبا صويلو "حتى لو قتلت عددا كبيرا من الناس مثل هتلر، فلن يخاف أحد منك".

 

مستطردا في حديثه لوزير الداخلية " تعتقل وتحتجز 20 و30 شخصا لا أعرفهم، ولكن أعدك أنه إذا خرج والداي من القبر أو حتى احتجزتهما، فلن أتراجع، أنا معك حتى الآخرة ولن أرحمك".

 

وأردف قائلا "أنت تقوم بعمليات صبيانية لتوسيع بعض الملفات. أنت مجنون حقا، ولكن أعتقد أن هناك إسفنجة رمادية بها ثقوب في جمجمتك. أقسم أنه ليس لديك دماغ".

 

وزاد زعيم المافيا ساخرا "أتعلم ما هو الجزء المضحك؟ أنك تتهمني بأشياء صبيانية منذ أربع أو خمس سنوات. ألست أنت من أعطاني حماية الشرطة؟ إذا كنت قد ارتكبت جرائم، فقد ارتكبتها بسبب حمايتك لي. أقسم أنك مجنون، ولكنني سأعالجك".

 

وأضاف "عندما تخسر الانتخابات سترحل، أكرر ما قلته من قبل. أنت لست الله، وأنت لست الدولة. أنت حكومة تدير الدولة، ومثل العديد من الحكومات تأتي وتذهب".

 

ووعده "ستذهب إلى المحكمة العليا بسبب جميع الجرائم التي ارتكبتها وتسريب المعلومات لي، والسماح لي بالهروب إلى الخارج".

 

ومنذ أسابيع تحولت فيديوهات وتغريدات بكر إلى مادة دسمة في الإعلام المحلي والدولي، بعد أن تحدث عن فضائح وملفات لشخصيات مقربة من النظام الحاكم وبشكل أساسي وزير الداخلية سليمان صويلو الذي قال إنه هو من ساعده على الهرب خارج البلاد، وملفات أخرى غير قانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الداخلية التركي زعيم المافيا المافيا

أخبار تهمك

الاتحاد السكندري يعلن مفاجأة كبرى خلال ساعتين

منذ ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. تعرف على فريق فرجاني ساسي الجديد بعد رحيله عن الزمالك

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يخسر 300 مليون يورو

منذ ثلث ساعة

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ أقل من ساعة

قرار هام من السيسي يخص القوات المسلحة

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم هداف الكونفدرالية

منذ حوالي 3 ساعات

إنذار عاجل إلى نقيب الصحفيين لتجميد عضوية عبد الناصر سلامة

منذ حوالي 4 ساعات

مجلس الأمن سيصدر تعليمات صارمة.. تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ حوالي 18 ساعة

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من وزير الدفاع

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ساسي يعلن الرحيل عن الزمالك رسميا

منذ ساعة و 14 دقيقة

بيراميدز يضع شرطا وحيدا لبيع رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

معارض تركي يهاجم أردوغان من داخل المعتقل

رئيسة حزب الخير تقصف جبهة أردوغان بسؤال مهم.. ما هو؟

تركيا .. الأكراد تهاجم أردوغان بسبب صمته على جرائم زعيم المافيا

تركيا .. تقرير يكشف عن فضيحة جديدة تلاحق أردوغان ونظامه

تقرير يكشف جرائم أردوغان ونظامه

زعيم المعارضة التركية يهاجم أردوغان ونظامه بسبب السياسات الخاطئة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:59 م

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:31 م

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

02:55 م

عاجل من وزير الدفاع

05:27 م

قرار هام من السيسي يخص القوات المسلحة

01:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس