فاركو يُبقي على 21 لاعبا بعد الصعود للدوري الممتاز

يُبقي نادى فاركو الصاعد للدوري الممتاز على 21 لاعباً ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد لاسيما أن أغلبهم كان من القوام الأساسى الذى شارك في تدوين إنجاز للنادى بصعوده لدوري الأضواء والشهرة للمرة الأولى في تاريخه.





ورفض مسئولو فاركو فكرة التضحية بكل اللاعبين بالفريق مؤكدين ثقتهم في هؤلاء اللاعبين لتحقيق طموحات النادى في أول مواسمه بالدوري الممتاز لاسيما أن هذه العناصر شاركت بإجتهاد وإخلاص وقدرات فنية عالية الكفاءة في المشوار الماراثونى الذى خاضه الفريق بدوري القسم الثانى قبل أن تكلل رحلة الصعود بالنجاح.





ويرأس نادي فاركو عز الدين يشار حسن عباس حلمي ،يضم الجهاز الفني لنادي فاركو بقيادة مجدي عبدالعاطي كلا من : عاطف حنفي مديرًا للكرة، محمد ثابت صاروخ مدربًا عامًا، عمرو فيهم مدربًا عامًا، أحمد خطاب مدرب مساعد، أحمد حيدر مخططًا للأحمال، عصام محمود مدربًا لحراس المرمى، مجدي وهبي طبيب الفريق، محمد حمدي أخصائي إصابات ملاعب، عادل الفلكي مديرًا إداريًا، محمد تيتو إداري، محمد الجزار مدلك ومحمد محروس مدلك.





ويستعد نادى فاركو لإعلان تمديد تعاقده مع مديره الفنى الحإلى مجدى عبد العاطى ليقود الفريق فنياً خلال الموسم المقبل بالايجيبشن ليح، ويضع مسئولو فاركو الرتوش الاخيرة على ملف تمديد تعاقد المدرب خلال الساعات الحالية قبل إعلان القرار بشكل رسمى، لفرض مزيد من التركيز على جنبات الفريق، ويستأنف فاركو تدريباته عقب أجازة عيد الأضحى لبداية فترة الاعداد للموسم الجديد.





ونجح فريق فاركو فى التأهل رسمياً إلى الدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه، بعد حسم الصراع حول الصاعد من المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى مع فريق حرس الحدود، عقب ألفوز على بنى عبيد فى الجولة الأخيرة للمجموعة 3-0.





وسيكون الموسم المقبل الظهور الأول لفاركو – المؤسس عام 2010 – فى الدورى الممتاز، وصعد فاركو إلى الدرجة الثالثة موسم 2013/2014، ومنه إلى دورى الممتاز ب -فى الموسم التالي- تحت قيادة المدرب أحمد كنص.



