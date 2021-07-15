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مورينيو يطالب روما بضم نجم مانشستر يونايتد

الخميس 15/يوليو/2021 - 06:01 م
مورينيو
مورينيو
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الإيطالي يدرس التعاقد مع أحد نجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن مورينيو حدد الإيطالي أليكس تيليس ضمن خياراته من أجل تعويض غياب نجم المان يونايتد المصاب ليوناردو سبينازولا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن نجم الدفاع الإيطالي كان قد تعرض لإصابة قوية في الركبة أثناء مشاركته في بطولة اليورو والتي توج بها منتخب بلاده وسوف يغيب بسببها حوالي 6 أشهر.

ولفتت الصحيفة البريطانية أن تيليس البالغ من العمر 28 عاماً انضم إلى مانشستر يونايتد في 2020 وخاض مع الشياطين الحمر 24 مباراة فقط في جميع البطولات وصنع 4 أهداف آخرين.

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مورينيو يطالب روما مورينيو مان يونايتد

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