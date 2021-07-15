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نائبة: المبادرات الرئاسية توفر حياة كريمة للمواطن المصري

الخميس 15/يوليو/2021 - 05:41 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أكدت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات القليلة الماضية، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" تستهدف في المقام الأول توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري، وتعد خطوات فعالة في بناء الدولة المصرية الحديثة.

وصرحت عضو مجلس الشيوخ في بيان لها: " منذ سنوات قليلة شهدت الدولة المصرية العديد من الإنجازات في كافة المجالات والقطاعات، كما تم إطلاق عدد من المبادرات الرئاسية المدروسة والمخطط لها على مدار سنوات تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين ؛ ومنذ أيام تم الإعلان التمويل العقاري والتى كشف عنها البنك المركزي المصري، بتوجيهات من الرئيس السيسي، حيث تضمنت المبادرة تيسيرات غير مسبوقة بتخصيص 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.

وأوضحت النائبة أمل رمزي، أن المبادرة الرئاسية كغيرها من المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي بهدف التخفيف عن المواطنين وتيسير الأمور فيما يخص امتلاكهم لوحدات سكنية، والتي من شأنها المساهمة في إعادة تنشيط سوق العقارات من جديد؛ خاصة في ظل انخفاض سعر الفائدة حيث وصلت إلى ـ3%، وتقسيطها على مدة طويلة تصل إلى 30 عاما.

وأضافت، أن كل تلك المبادرات الرئاسية التي تم ويتم الإعلان عنها مؤخرًا تساهم بشكل فعال وإيجابي في إتاحة الفرص للمواطنين المصريين من محدودي ومتوسطي الدخل خاصة الشباب في امتلاكهم للوحدات السكنية كل وفقا لقدراته المادية والدخل الشهري الخاص به؛ ووفقا لذلك تتعدد نماذج الإسكان بين شقق صغيرة وأخرى كبيرة.

وأشارت إلى أن قوة المبادرة الجديدة تكمن في حجم مبلغها المخصص لها 100 مليار جنية، وأيضا فى انخفاض سعر العائد المطبق عليها، وكل ذلك يساعد الشباب في إيجاد مسكن ملائم وبدء حياة جديدة وكريمة.

وأردفت رمزي، أن انطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» اليوم بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي و«الآلاف من المواطنين» ؛ تؤكد على عزم القيادة السياسية للتطوير وإتمام عملية النهوض بالدولة الحديثة، وتطوير كافة القري المصرية وتحقيق عيشة أفضل لكل المواطنين.

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مبادرات حياة كريمة بناء الدولة المصرية الحديثة المواطن

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