الكويت تفتح جسرا جويا لنقل مساعدات طبية إلى تونس

وصلت طائرة إغاثة كويتية اليوم الخميس إلى مطار (العوينة) بتونس محملة بالمعدات والأجهزة الطبية في أول رحلة لجسر جوي من الكويت إلى تونس لتقديم الدعم والمساندة للشعب التونسي لمواجهة فيروس "كورونا".

وقال سفير الكويت لدى تونس علي الظفيري - في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية - إن هذه الطائرة المحملة بالمساعدات الطبية تأتي بتوجيهات من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتفتتح جسرا جويا سيصل تباعا لتونس في الأيام القليلة المقبلة محملا بمساعدات طبية.

وأضاف الظفيري "نؤكد وقوفنا إلى جانب تونس قيادة وشعبا لتجاوز هذه الجائحة ونتمنى أن يتجاوز التونسيون هذه الظروف الصحية الصعبة".

من جهتها اعتبرت مديرة ديوان الرئاسة التونسية نادية عكاشة، أن هذه المساعدات الكويتية ستمكن تونس من تجاوز أزمتها الصحية وتعكس في الحقيقة مكانتها بين أشقائها وأصدقائها من الدول ولها وقع كبير في نفوس كل التونسيين خلال هذا الظرف الصحي الدقيق.