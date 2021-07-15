إصابة 3 أشخاص في حادث مروري بالحوامدية

أصيب 3 أشخاص في حادث مروري بالقرب من وحدة مرور الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، اليوم الخميس، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى مأمور مركز شرطة الحوامدية إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير بطريق مصر أسيوط الزراعي





وبانتقال قوة أمنية وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة بمركبة "توك توك" ما أسفر عن وقوع 3 مصابين نقلوا غلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.





ودفعت إدارة المرور بونش إغاثة لتجنيب آثار الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مع تحرير محضر بالواقعة.