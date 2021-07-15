خاص.. بلاك تيما تحيي حفل "حياة كريمة" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي





يستعد فريق بلاك تيما الذي يضم أحمد بحر، محمد عبده، أمير صلاح الدين، لتقديم حفلا غنائيا في ستاد القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس الموافق 15 مايو.





ورافق "الفجر الفني" فريق "بلاك تيما" أثناء استعدادهم لحفلة اليوم والذين عبروا عن سعادتهم بتواجدهم وسط جمهور كبير من جميع أنحاء الجمهورية، ومن المقرر تقديم باقة من أبرز أعمالها مثل بحار، إنسان، زحمة، خسرانين، على صوت النيل، حر، وينك، يلا وغيرها.





وتأتي هذه الاحتفالية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري.

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة، انعقاد هذه الاحتفالية بتشريف الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، وتتضمن الاحتفالية استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها والإنجازات التي حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتي الآن في قري ومراكز المبادرة.





وتنطلق الاحتفالية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والوزراء إضافة إلى آلاف المواطنين الذين يمثلون كافة محافظات الجمهورية، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والاعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية للاحتفال بانطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتوثيق إنجازاتها المتحققة لتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين.









جدير بالذكر أن فريق بلاك تيما تم تأسيسه في أغسطس عام 2004، ويتكون من ثلاثة شباب هم أمير صلاح الدين، وأحمد بحر، ومحمد عبده، بالإضافة إلى 8 من العازفين، وقدم الفريق عدة ألبومات أبرزها بحار وغاوي بني آدمين، كما شارك الفريق بالغناء في فيلم "ألف مبروك" وذلك في عام 2009.



