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حبس 18 متهمًا تبادلا أطلاق النار في مشاجرة بالأسلحة بالفيوم

الخميس 15/يوليو/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
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قرر مصطفى أبو الخير، وكيل نيابة بندر الفيوم، حبس 18 متهمًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية تبادل إطلاق النيران بينهما، فى مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات المصاهرة.

كانت مشاجرة قد نشبت منذ يومان بين عائلتى عرفه وحنفي، بمنطقة الحواتم، بمدينة الفيوم،وتم فيها إستخدام الأسلحة النارية والبيضاء والذى إدى الى إصابة العديد من الأشخاص.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة والقبض علي 18 شخصا من الطرفين وتم إحالتهم علي النيابة العامة لتولى التحقيق.
وأكدت التحريات،وجود خلافات قديمة بين العائلتين بسبب المصاهرة، وتم الصلح بينهما بعد تدخل بعض الحكماء، ولكن سرعان ما تجددت الخلافات يوم الثلاثاء الماضى، وتطورت لتبادل إطلاق النيران، ما تسبب في إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلي مستشفي الفيوم العام وتم علاجهم.

كان اللواء رمزى المزين، مدير أمن اليوم، قد تلقى اخطارا، بنشوب مشاجرة بين عائلتى عرفه وحنفي، بمنطقة الحواتم، بمدينة الفيوم،وتم فيها إستخدام الأسلحة النارية والبيضاء والذى إدى الى إصابة العديد من الأشخاص.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة والقبض علي 18 شخصا من الطرفين وتم إحالتهم علي النيابة العامة لتولى التحقيق.

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