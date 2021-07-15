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لتمكين الشباب و دمجهم.. إطلاق مسابقات ثقافية متنوعة بمراكز شباب كفرالشيخ

الخميس 15/يوليو/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أطلقت مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفرالشيخ، إشارة البدء فى خطة الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والدينية المتنوعة، ورعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة أعضاء مراكز الشباب.

و يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة نحو تحقيق التنمية الثقافية المنشودة بين الشباب من خلال تنفيذ المشروعات والبرامج والمسابقات التي تعزز من نشر الثقافة بالمجتمع، وذلك بالتعاون مع مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية.

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن الدولة تسعى جاهدة لإستثمار أوقات فراغ الشباب بمختلف فئاتهم العمرية بما يساهم فى إعدادهم بدنيًا وفكريًا وتنمية قدراتهم وتزويدهم بمختلف المهارات، وذلك من خلال تنفيذ المسابقات التى تساعدهم على التفكير والإبداع ورفع المستوى الفكري والثقافي، بالإضافة إلى توجيه طاقاتهم لصالح المجتمع بهدف دمجهم وتمكينهم بمختلف المجالات.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن أسئلة المسابقة ستكون متنوعة فى المعلومات الأدبية والثقافية والفنية والرياضية، مشيرا إلى ان منافسات المسابقة الثقافية انطلقت "دورى المعلومات " من إدارة شباب فوة، وإدارة شباب قلين كذلك إدارة شباب بلطيم " دورى المعلومات " بمشاركة أعضاء مراكز الشباب لتنمية مهاراتهم وإثراء مخزونهم الثقافي.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، تحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ مجموعة المسابقات التثقيفية للنشء والشباب على مدار العام في إطار التشجيع على المعرفة والاطلاع، وسعيًا منها إلى نشر الثقافة بين أوساط الشباب في مختلف المجالات، ومنها مجال التنمية السياسية والبرلمانية للشباب، وبناء على قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية فى مواجهة كورونا وطبقا لتعليمات مدير المديرية تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية المشاركين.

جاء ذلك بإشراف تنفيذى صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب بالمديرية، الدكتور فوزى حسيب، مدير اداره المشروعات، وتابع التنفيذ عبد الحميد عبد الخالق، مدير إدارة شباب فوة، محمود الدوح، مدير إدارة شباب قلين، علاء جاد الله، مدير إدارة شباب بلطيم.

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