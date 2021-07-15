عاجل - تشكيل مصر الأقرب في أولمبياد طوكيو 2021





يستعد المنتخب المصري الأولمبي، للمشاركة في أولمبياد طوكيو، والتي ستقام خلال الفترة القادمة، وتنتهي في شهر أغسطس المقبل.





ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الوطني مباريات البطولة بالتشكيل التالي :-



في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أبو الفتوح - أسامة جلال - أحمد حجازي - محمود الونش - كريم العراقي

في خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور

في خط الهجوم: طاهر محمد "عمار حمدي" - أحمد ياسر ريان - رمضان صبحي

يُذكر أن قرعة الأولمبياد أوقعت المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إسبانيا وأستراليا بالإضافة إلى المنتخب الأرجنتيني.





ويبدأ المنتخب المصري مشواره بمواجهة إسبانيا، يوم الخميس المقبل الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري.



