إمام الحسين لـ الفجر: الحجرة النبوية بالمسجد فيها سيف النبي وجزء من قميصه ومكحلته (حوار)

قال الدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب إمام مسجد الحسين إنه لمن أراد الخير ويتقرب للمولى عز وجل عليه أن يغتنم هذه الأيام المباركة، حتى أهل العلم اختلفوا كثيرًا في " وليال عشر" هل العشر الأوائل من ذي الحجة أم العشر الآواخر من رمضان وتوصلوا إلى أن العشر الأوائل من ذي الحجة هي أفضل من ناحية النهار فيها يوم عرفة، والعشر الأواخر من رمضان أفضل من ناحية الليل لأن فيها ليلة القدر".



وأوضح إمام وخطيب الحسين في حوار مع الفجر، أن الحجرة النبوية بالمسجد فيها سيف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السيف لم يحارب به النبي وموجود جزء من قميص حضرة النبي، ومكحلتين له، ومصحف سيدنا علي بن أبي طالب الذي خطة بيده وهو مصحف غير منقوط، وهناك بعض الشعيرات الشريفة من لحية مولانا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.



نص الحوار



-بداية حدثنى عن السيرة الذاتية للدكتور مصطفى عبدالسلام وصولا لإمام مسجد سيدنا الحسين؟



اسمي مصطفى عبدالسلام خريج كلية الدعوة الإسلامية جامعة الازهر الشريف في عام 2006 حصلت على ماجستير في تفسير الأحكام والدكتوراه في أحكام الأسرة، عملى في مساجد آل البيت منذ عام 2018، وفي 2018 كنت إمامًا لمسجد السيدة زينب ومنَ الله علي بإمامة مسجد ومولانا سيدنا الحسين، وحصلت على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من القيادة السياسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي واجتزت الكثير من الدورات التي عقدتها الأوقاف أبرزها دورة المهارات الإعلامية.







-كيف نستغل العشر الأوائل من ذي الحجة؟



أهنيء جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بحلول العشر الأوائل من ذي الحجة وبقدوم عيد الأضحى المبارك، والعشر الأوائل من شهر ذي الحجة هي أيام معلومات أقسم الله عز وجل بها في كتابه الكريم قال تعالى" والفجر وليال عشر، وكل علماء التفسير قالوا إنها ليال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وهي فرصة عظيمة على كل مسلم أن يغتنمها.



لمن أراد الخير ويتقرب للمولى عز وجل عليه أن يغتنم هذه الأيام المباركة، حتى أهل العلم اختلفوا كثيرًا في " وليال عشر" هل العشر الأوائل من ذي الحجة أم العشر الآواخر من رمضان وتوصلوا إلى أن العشر الأوائل من ذي الحجة هي أفضل من ناحية النهار فيها يوم عرفة، والعشر الأواخر من رمضان أفضل من ناحية الليل لأن فيها ليلة القدر".



هذا الأمر يدل على أهمية هذه الأيام وأهمية العمل الصالح وما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام، هي أيام تدعوا للجد والاجتهاد وأفضل الأعمال التي يتقرب الله فيها في هذه الأيام هي الذكر قال الله تعالى: "وأذّن في الناس بالحجِّ يأتوك رجالا وعلى كلّ ضامر يأتين من كل فج عميق * ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير"، الآية 27 من سورة الحج.



-ما الأعمال المستحبة في هذه الأيام المباركة؟

الصوم والصلاة والقيام وأفضل الذكر التكبير والتهليل والتلبية، ويبدأ التكبير من أول يوم ذي الحجة وهو سنة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان الصحابة يطوفون الشوارع والطرقات ويهللون ويكبرون فرحا وسروًرا بهذه الأيام المباركة.

ولاننسى الشعيرة العظيمة الأضحية للمستطيع في هذه الأيام وهي سنة مؤكدة وهي من الأمور التي حثنا عليها الإسلام قال تعالى لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ فهدف هذه الأضحية قربة لله حتى نتحصل على التقوى وأبرز الأعمال هو الذكر والاستعداد لشعيرة الأضحية.



-فلا رفث ولافسوق ولاجدال في الحج.. هل هذه عبارات دعوا للأخلاق خاصة مع تفشي ظاهرة غياب الوازع الأخلاقي في الشارع المصري؟



أهل العلم قالوا إن كل العبادات تقول أنها شرعت من أجل الأخلاق الحج خلق والصلاة خلق والزكاة خلق، كل العبادات شرعها الله عز وجل من أجل الأخلاق وعبادة الحج من أولى الدروس التي تربي الحاج أن يعود بأخلاق محمدية ونبوية لايعرف فيها الرفث والفسوق والجدال والغنيمة والنميمة ولا أكل الحرام ولاقذف محصنة، يعود وأخذ خيطا من أخلاق سيدنا النبي يجب أن نتحرى ونتدرب على حسن الخلق في كل أمور حياتنا.





- ما الأمور التي ينبغي أن نتحلى بها ونحن فى هذه الآونة حتى يرفع الله عنا هذا الوباء؟



نحتاح كثرة اللجوء والتضرع إلى الله حتى يصرف الله عا هذا الوباء وأن يعجل برفعه وأن نتضرع لى الله الذي هو سبيل النجاة والمخرج الوحيد من هذه الأزمة شريطة أن يكون التضرع بصدق وإخلاص حتى يكشف الله الكرب ويزيل الهم، كن عن هموما معرضا.





- ما المقتنيات النبوية التي يضمها مسجد الحسين؟



الحجرة النبوية وفيها سيف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السيف لم يحارب به النبي وموجود جزء من قميص حضرة النبي والمكحلة الخاصة ومصحف سيدنا علي بن أبي طالب الذي خطة بيده وهو مصحف غير منقوط.

وهناك بعض الشعيرات الشريفة من لحية مولانا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.



كيف وصلوا إلى مصر؟

وصلت مع السيدة زنيب حينما شرفت مصر بمقدمها وجاءت بالبقية الباقية من ال البيت بعد استشهاد الحسين وجاءت بهم الى مصر وكانت معها بعض مقتنيات حضر النبي ووضعت في منطقة اثر النبي ثم انتقلت المقتنيات الى جوار حفيده سيدنا الحسين رضي الله عنه.



المقام مغلق نظرًا للاجراءات الاحترازية ولا تفتح إلا بتعليمات رسمية من وزارة الأوقاف وهذا يكون لهدف إما المعاينة أو أمور تخص العمل والزيارة للحجرة النبوية مغلق ولايسمح به في هذه الظروف الحالية وتفتح للانشاء أو الترميم او المعاينة وبعلم الوزارة.