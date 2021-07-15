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"أوبك" تكشف عن توقعاتها للاقتصاد العالمي مع انتشار توزيع اللقاحات

الخميس 15/يوليو/2021 - 06:22 م
بوابة الفجر
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توقعت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك اليوم أن يستعيد الاقتصاد العالمي معدلات النمو القوية فى العام المقبل بسبب انتشار اللقاحات ضد وباء فيروس كورونا وانخفاض الاصابات في الدول النامية.

وذكر التقرير الشهري للمنظمة الدولية الصادر اليوم الخميس، أن استهلاك النفط الخام سوف يستعيد فى العام القادم مستويات مماثلة لما قبل الجائحة بقيادة نمو قوي في الصين والهند وهما يشكلان محور الطلب العالمي على النفط الخام.

ورجح التقرير ارتفاع الطلب في العام المقبل بنسبة 3.4 في المائة ليسجل مستوى 99.86 مليون برميل يوميا مع تسجيل متوسط يزيد على 100 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام المقبل.

كما توقع التقرير أن يقبل منتجو أوبك وحلفائهم " تجمع أوبك + " على زيادة الانتاج تباعا بفعل الثقة فى تعافي الطلب العالمي والتخلي تدريجيا عن قيود الإنتاج غير المسبوقة التي طُبقت في عام 2020.

وأشار التقرير إلى تمسك أوبك بتوقعات سابقة لنمو الطلب بنحو 5.95 مليون برميل يوميا في العام الجاري.

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