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مصرع شاب أمام مدخل قرية الكعابي بالفيوم

الخميس 15/يوليو/2021 - 06:12 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
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لقي شاب مصرعه على الأسفلت أثناء ذهابه إلى العمل صدمته سيارة ربع نقل عقب قيادته الدراجة النارية بطريق الفيوم ـ القاهرة عند مدخل قرية الكعابي.

تلقي اللواء رمزي المزين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطار من العقيد محمد ثابت، مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ بحدوث حادثة علي الطريق الفيوم القاهرة أمام مدخل قرية الكعابي باصطدام سيارة ربع نقل بالدراجة النارية"موتسيكل" إدي الي مصرعه في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التحفظ علي الدراجة النارية والسيارة الربع نقل وقائدها، للعرض علي النيابة العامة للتحقيق.


مصرع شاب أمام مدخل قرية الكعابي بالفيوم
مصرع شاب أمام مدخل قرية الكعابي بالفيوم
مصرع شاب أمام مدخل قرية الكعابي بالفيوم
مصرع شاب أمام مدخل قرية الكعابي بالفيوم
مصرع شاب أمام مدخل قرية الكعابي بالفيوم
مصرع شاب أمام مدخل قرية الكعابي بالفيوم

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