سميرة سعيد تعود إلى السبعينيات بـ"Mon Chéri"

طرحت الديفا سميرة سعيد، على اليوتيوب وجميع التطبيقات الموسيقية ومحطات الراديو أغنيتها الجديدة " Mon Chéri "، وهى الرابعة من بين أغنيات ألبومها الجديد الذى قررت ان تطرح أغانيه على فترات متقاربة حتى ينتهى طرحه مع نهاية موسم الصيف.





أكدت الديفا أن أغنيتها الجديدة ستكون مفاجأة للجميع، حيث تعود بها إلى موسيقى عصر السبعينيات، وهى من كلمات محمد القاياتى، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، وتم تصويرها بشكل يتناسب مع تلك الفترة الزمنية، وأخرجها نضال هانى، ومن إنتاج سميرة سعيد وشركة RP MUSIC توزيع شركة Digital Sound.



