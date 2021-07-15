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سميرة سعيد تعود إلى السبعينيات بـ"Mon Chéri"
الخميس 15/يوليو/2021 - 06:14 م
أحمد رمضان متولى
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طرحت الديفا سميرة سعيد، على اليوتيوب وجميع التطبيقات الموسيقية ومحطات الراديو أغنيتها الجديدة " Mon Chéri "، وهى الرابعة من بين أغنيات ألبومها الجديد الذى قررت ان تطرح أغانيه على فترات متقاربة حتى ينتهى طرحه مع نهاية موسم الصيف.
أكدت الديفا أن أغنيتها الجديدة ستكون مفاجأة للجميع، حيث تعود بها إلى موسيقى عصر السبعينيات، وهى من كلمات محمد القاياتى، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، وتم تصويرها بشكل يتناسب مع تلك الفترة الزمنية، وأخرجها نضال هانى، ومن إنتاج سميرة سعيد وشركة RP MUSIC توزيع شركة Digital Sound.
من المعروف أن سميرة سعيد طرحت من قبل أغنية "بحب معاك" من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام، ومن إخراج نضال هانى.. وأيضا أغنية "متاهة" من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، وأغنية "الساعة اتنين بالليل" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى.
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