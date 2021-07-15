الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021 وطريقة الدفع

فاتورة التليفون الأرضي .. يبحث مستخدمو الشركة المصرية للاتصالات "وي" عن خطوات وطرق الاستعلام عن فاتورة شهر يوليو وكيفية دفعها عبر الموقع الرسمي.





فاتورة التليفون الأرضي





وأتاح موقع المصرية للاتصالات إمكانية الاتسعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021 بعدما زاد البحث عن كيفية الإستعلام عن الفاتورة للبحث عن قيمة الفاتورة وسدادها.





البحث عن فاتورة التليفون الأرضي





وتصدرت فاتورة التليفون الأرضي اليوم الخميس، تريند محرك البحث الشهير جوجل، حيث يأمل مستخدمو خدمات "وي" في الدفع وعدم التعرض لغرامة أو توقف الخدمة.





وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق الدفع في السطور التلية:





أولاً :خطوات الإستعلام عن الفاتورة الأرضى





هنـــــــــا . الدخول إلى موقع المصرية للاتصالات بالضغط





النقر على أيقونة الاستعلام عن الفاتورة.





إدخال الكود الخاص بالمحافظة الخاصة التابع لها.





إدخال الرقم الأرضى الخاص بك.





النقر على أيقونة الاستعلام.





ثانياً: طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي





هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا . الدخول إلى موقع الخاص بوزارة الاتصالات بالضغط





كتابة رقم التليفون ومسبق إدخال كود المحافظة.





النقر على أيقونة دفع الفواتير.





النقر على أيقونة سداد.





طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي





وأتاحت المصرية للاتصالات العديد من طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي والتي منها ماكينات فورى المتوفرة فى جميع المحافظات، أو التوجه إلى السنترال أو من خلال الفيزا.



