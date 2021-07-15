بقوانين مكافحة الإرهاب.. أوروبا تنتفض ضد تنظيم الإخوان

المخاوف المتزايدة من إرهاب تنظيم الإخوان تجبر قادة أوروبيين على بحث أفضل السبل لمواجهة التنظيم وداعميه ومموليه. مركز "تريندز للبحوث والاستشارات" نظم لقاء عن تنظيم الإخوان في أوروبا ونموذج النمسا وألمانيا في التصدي لخطره

ناقش اللقاء الإجراءات والقوانين التي أصدرتها ألمانيا والنمسا لمكافحة التطرف والإرهاب وحظر رموز التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان وملاحقة مموليه وداعميه، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

أشار اللقاء إلى استراتيجية التنظيم في التغلغل في المجتمعات عبر بناء مجتمعات موازية لا تحترم سيادة الدول وتسعى للسيطرة على المجتمع بشكل عام

اللقاء حذر من الجمعيات التي تمولها دول خارجية لنشر رؤيتها المتطرفة من "الإسلام السياسي" واستغلال تلك الجمعيات للقوانين الأوروبية من أجل نشر التطرف والإرهاب.