Advertisements

بقوانين مكافحة الإرهاب.. أوروبا تنتفض ضد تنظيم الإخوان

الخميس 15/يوليو/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

المخاوف المتزايدة من إرهاب تنظيم الإخوان تجبر قادة أوروبيين على بحث أفضل السبل لمواجهة التنظيم وداعميه ومموليه. مركز "تريندز للبحوث والاستشارات" نظم لقاء عن تنظيم الإخوان في أوروبا ونموذج النمسا وألمانيا في التصدي لخطره

 

ناقش اللقاء الإجراءات والقوانين التي أصدرتها ألمانيا والنمسا لمكافحة التطرف والإرهاب وحظر رموز التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان وملاحقة مموليه وداعميه، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

 

أشار اللقاء إلى استراتيجية التنظيم في التغلغل في المجتمعات عبر بناء مجتمعات موازية لا تحترم سيادة الدول وتسعى للسيطرة على المجتمع بشكل عام

 

اللقاء حذر من الجمعيات التي تمولها دول خارجية لنشر رؤيتها المتطرفة من "الإسلام السياسي" واستغلال تلك الجمعيات للقوانين الأوروبية من أجل نشر التطرف والإرهاب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مداد نيوز قناة أون تايم سبورت اوروبا الاخوان في اوروبا

أخبار تهمك

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

منذ حوالي 4 ساعات

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ ساعتين

قرار هام من السيسي يخص القوات المسلحة

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يضع شرطا وحيدا لبيع رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تعرف على فريق فرجاني ساسي الجديد بعد رحيله عن الزمالك

منذ ساعتين

الاتحاد السكندري يعلن مفاجأة كبرى خلال ساعتين

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل - فلورنتينو بيريز يطرد نجم ريال مدريد

منذ ربع ساعة

عاجل - تشكيل مصر الأقرب في أولمبياد طوكيو 2021

منذ ساعة

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم هداف الكونفدرالية

منذ حوالي 4 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل من وزير الدفاع

منذ ساعة و نصف

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ يوم

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ يوم

ريال مدريد يخسر 300 مليون يورو

منذ ساعة و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

سياسي يمني: فكر الإخوان ولّد الإرهاب في المنطقة

أوروبا تنتفض ضد تنظيم الحمدين

جماعة أوباما.. تمكين التطرف والإرهاب

النمسا تقود أوروبا لملاحقة تنظيم الإخوان الإرهابي (فيديو)

من هم أخطر قادة تنظيم الإخوان في أوروبا؟ (فيديو)

النمسا تكافح التطرف من معقل تنظيم الإخوان (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

04:59 م

عاجل - تشكيل مصر الأقرب في أولمبياد طوكيو 2021

06:02 م

عاجل من وزير الدفاع

05:27 م

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

02:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس