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تفاصيل اجتماع طارئ لوكيل زراعة الفيوم مع مسئولي حماية الأراضي بالمحافظة

الخميس 15/يوليو/2021 - 06:21 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
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عقد اليوم الخميس، الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم اجتماعًا طارئ مع إدارة حماية الأراضي بالمديرية ومسئولي الحماية بالإدارات الزراعية بالمحافظة بقاعة الاجتماعات بالمديرية وذلك تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالتشديد على جهاز حماية الأراضي بتكثيف الحملات لازالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها وذلك بحضور المهندس نصر محمود مدير عام الشئون الزراعية والمهندس على مسعد مدير عام حماية الاراضى بالمديرية والمهندس ربيع محفوظ مديرمركز المعلومات والمهندسة شيماء محمد المكتب الفني والأستاذة فاطمه جاد مسئول الإعلام والعلاقات العامة بالبحوث الزراعية بالفيوم

حيث تم مناقشة كل مايخص دور حماية الأراضي للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.

شدد وكيل الوزارة على المرور والمتابعة اليومية من قبل حماية الأراضي بالإدارة الزراعية وعمل تقرير يومي ويتم عرضه علي مدير الادارةالزراعية بالمركز لإتخاذ اللازم.

وأشارعند إكتشاف مخالفه التعدي علي الارض الزراعيه بالبناء يحرر محضر 3 سكرتارية تجريف بالمخالفه ويتم اخطار الوحده المحليه بذات التاريخ والحالة في مراحلها الأولي.

وايضا يحرر محضر 3 سكرتاريه ارتكاب افعال من شأن تبوير الأرض الزراعية.

وأضاف عند إكتمال المخالفة يحرر محضر 3 سكرتارية أعمال بناء طبقًا للقانون 7 لسنه 2018.

وأكد عند اكتشاف مخالفة التعدي بالتبوير يحرر له محضر 3 سكرتارية ارتكاب افعال.

وكذلك عند مرور لجنة حماية الإرضي بالمديرية علي أي مركز من مراكز المحافظة واكتشاف أي تعدي علي الإرض الزراعية يتم أحالة المسئولين للتحقيق.

وجه وكيل الوزارة على أن يتم التنسيق بين مدير الإدارة الزراعية ورئيس مجلس المدينة والشرطة نحوتفعيل دور اللجان الخماسية والثلاثية لإزالة المخالفات ويحرر محضر إثبات حالة بذلك بالتعدي أو الازالة.
ونوه يوجد بالجمعيات محاضر 3 سكرتارية محررة ولم يتم تسليمها للشرطه ما هوالمقصود من ذلك خاصة محاضر أعمال البناء وفي حالة التأكد من عدم مطالبة هذه المحاضر يحول المسئول الي الرقابة الإدارية مباشر.

ونبه في حاله الازالة وعدم رفع الأنقاض من مكان الازاله يتم تحرير محضر أرتكاب أفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية وذك كل موسم زراعي.

وشدد ايضا وكيل الوزارة كل ما يستجد من أعمال علي الأرض الزراعية مخالف لقانون حماية الإراضي يتم عمل مذكره بذلك وتعرض علي مدير الادارة وكذلك ادارة حماية الأراضي مثل ( أسوار التجميل

تفاصيل اجتماع طارئ لوكيل زراعة الفيوم مع مسئولي حماية الأراضي بالمحافظة
تفاصيل اجتماع طارئ لوكيل زراعة الفيوم مع مسئولي حماية الأراضي بالمحافظة
تفاصيل اجتماع طارئ لوكيل زراعة الفيوم مع مسئولي حماية الأراضي بالمحافظة
تفاصيل اجتماع طارئ لوكيل زراعة الفيوم مع مسئولي حماية الأراضي بالمحافظة
تفاصيل اجتماع طارئ لوكيل زراعة الفيوم مع مسئولي حماية الأراضي بالمحافظة
تفاصيل اجتماع طارئ لوكيل زراعة الفيوم مع مسئولي حماية الأراضي بالمحافظة
تفاصيل اجتماع طارئ لوكيل زراعة الفيوم مع مسئولي حماية الأراضي بالمحافظة
تفاصيل اجتماع طارئ لوكيل زراعة الفيوم مع مسئولي حماية الأراضي بالمحافظة
تفاصيل اجتماع طارئ لوكيل زراعة الفيوم مع مسئولي حماية الأراضي بالمحافظة
تفاصيل اجتماع طارئ لوكيل زراعة الفيوم مع مسئولي حماية الأراضي بالمحافظة
تفاصيل اجتماع طارئ لوكيل زراعة الفيوم مع مسئولي حماية الأراضي بالمحافظة
تفاصيل اجتماع طارئ لوكيل زراعة الفيوم مع مسئولي حماية الأراضي بالمحافظة

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