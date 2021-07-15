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موسيماني يحسم مشاركة نجم الأهلي أمام كايزر تشيفز

الخميس 15/يوليو/2021 - 06:31 م
موسيماني
موسيماني
محمد الدمتناوي
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حسم الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، موقف لاعبه محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر، من المشاركة أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي أمام نظيره كايزر تشيفز، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حيث أكد موسيماني أن الشناوي سليم بنسبة 100% قبل خوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا.

وتأتى تأكيدات جهاز الأهلي حول جاهزية الشناوي، بعدما حدث تضارب فى تصريحات الجهاز الفني حول الحارس، خاصة عقب إعلان موسيماني فى المؤتمر الصحفي لمباراة المقاولون العرب بالدوري عدم جاهزية الشناوي بشكل كامل للمباراة.

وتلقى النادي الأهلي تأكيدات من المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، تفيد بوجود طائرة خاصة سوف تنقل رباعي المارد الأحمر محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر لليابان عقب نهاية مباراة الأهلي مع كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا فى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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