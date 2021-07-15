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مدير"حياة كريمة": يكشف تفاصيل المباردة ودورها فى تطوير الريف (فيديو)

الخميس 15/يوليو/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، إن مبادرة حياة كريمة بدأت في عام 2019 بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أراد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يعيد الحق للمواطن المصري الذي لولا صبره ودعمه لدولته لما تمكنت الحكومة من استكمال هذا البرنامج.

وأضاف "جاد الكريم" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس أن الرئيس السيسي أراد توفير حياة كريمة لهذا المواطن أو على الأقل الفئات الأكثر احتياجًا، وبدأت بـ143 قرية كان معدل الفقر وصل فيها إلى 92% من أجل تحقيق مستويات معيشية لائقة لأهلها وبالفعل بدأت مؤشرات جودة الحياة تختلف بصورة كبيرة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أصدر بعدها تكليف في 2020 بأن المبادرة تشمل الريف المصري بالكامل وأن يتم تعميمها على كل القرى وذلك بالعمل على أكثر من أربعة آلاف قرية وبدأ عمل وزارة التنمية المحلية مع شركائها في الوزارات والمجتمع المدني، موضحًا أن المرحلة الحالية تنقسم إلى 3 شرائح ومستويات.

وأكد مدير الإدارة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، أن هذه المبادرة هو شيء غير مسبوق، لافتًا إلى أنه سيكون هناك نقلة في طبيعة الخدمات المقدمة لأهالي الريف من خلال ما يعرف بالمدينة عاصمة المركز أو المدينة عاصمة المحافظة تسهيلًا على مواطني الريف.

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الكلمات المفتاحية

مبادرة حياة كريمة مبادرة الرئيس السيسي تطوير الريف المصري المشروعات القومية

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