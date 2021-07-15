Advertisements

مياه كفرالشيخ : منح شهاده "Tsm" لمحطه شباس الملح لمعالجة الصرف الصحى

الخميس 15/يوليو/2021 - 06:34 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements


أعلن المهندس محمد مفتاح رئيس مجلس اداره شركه المياه والصرف الصحى بكفر الشيخ، عن منح شهاده الاداره الفنيه المستدامة لمحطه معالجة الصرف الصحى بقريه شباس الملح التابعه لمدينه دسوق، بطاقه تصميميه ٢٠٠٠م٣ يوم، وجاء هذا التجديد بدون اى ملاحظات، حيث ان هذه المحطه تخدم ٦٠ الف مواطن.

وأوضح المهندس محمد مفتاح ان تلك الشهاده تمنح بعد استيفاء المعايير الخاصه بالتشغيل الأمثل، والمراقبه،وضبط الجوده،وتوافر المعايير الخاصه بالصيانه الدوريه، وإجراءات السلامه والصحه المهنيه، ومعايير الموارد البشريه المتمثله فى مدى تقييم اداره العاملين،و الاستفادة من تطبيق برنامج الاداره الفنيه المستدامة،ويتم ذلك من خلال اداره Tsmبالشركه.

وأكد أن اداره الشركه تحرص على تطوير محطاتها، وتقديم خدماتها بأفضل معايير الجوده طبقا لخطه عمل الشركه،و التى تتطور بإستمرار لمواكبه خطه الدوله بخصوص التطورات الحديثه فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى لتقديم أفضل خدمه للمواطن.

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على فريق فرجاني ساسي الجديد بعد رحيله عن الزمالك

منذ ساعتين

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم هداف الكونفدرالية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تشكيل مصر الأقرب في أولمبياد طوكيو 2021

منذ ساعة

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ يوم

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ ساعتين و 6 دقيقة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الاتحاد السكندري يعلن مفاجأة كبرى خلال ساعتين

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل - فلورنتينو بيريز يطرد نجم ريال مدريد

منذ ثلث ساعة

ريال مدريد يخسر 300 مليون يورو

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يضع شرطا وحيدا لبيع رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

قرار هام من السيسي يخص القوات المسلحة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من وزير الدفاع

منذ أقل من ساعتين

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ يوم

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

04:59 م

عاجل - تشكيل مصر الأقرب في أولمبياد طوكيو 2021

06:02 م

عاجل من وزير الدفاع

05:27 م

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

02:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس