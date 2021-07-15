مياه كفرالشيخ : منح شهاده "Tsm" لمحطه شباس الملح لمعالجة الصرف الصحى





أعلن المهندس محمد مفتاح رئيس مجلس اداره شركه المياه والصرف الصحى بكفر الشيخ، عن منح شهاده الاداره الفنيه المستدامة لمحطه معالجة الصرف الصحى بقريه شباس الملح التابعه لمدينه دسوق، بطاقه تصميميه ٢٠٠٠م٣ يوم، وجاء هذا التجديد بدون اى ملاحظات، حيث ان هذه المحطه تخدم ٦٠ الف مواطن.



وأوضح المهندس محمد مفتاح ان تلك الشهاده تمنح بعد استيفاء المعايير الخاصه بالتشغيل الأمثل، والمراقبه،وضبط الجوده،وتوافر المعايير الخاصه بالصيانه الدوريه، وإجراءات السلامه والصحه المهنيه، ومعايير الموارد البشريه المتمثله فى مدى تقييم اداره العاملين،و الاستفادة من تطبيق برنامج الاداره الفنيه المستدامة،ويتم ذلك من خلال اداره Tsmبالشركه.



وأكد أن اداره الشركه تحرص على تطوير محطاتها، وتقديم خدماتها بأفضل معايير الجوده طبقا لخطه عمل الشركه،و التى تتطور بإستمرار لمواكبه خطه الدوله بخصوص التطورات الحديثه فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى لتقديم أفضل خدمه للمواطن.



