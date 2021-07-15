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مياه الدقهلية تنظم حملة توعية بمجازر شرق المنصورة وطلخا

الخميس 15/يوليو/2021 - 06:42 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قام اليوم فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهليةة، بتنفيذ حملة ميدانية لتوعية العاملين بالمجازر بشرق مدينة المنصورة، ومدينة طلخا، بكلًا من مناطق شارع قناة السويس، وشارع المديرية، وشارع طريق بلقاس، وذلك لحثهم على الحفاظ على شبكات الصرف الصحي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقد ركزت الحملة على التوعية بمخاطر إلقاء مخلفات الذبح ببالوعات الصرف الصحي، والذي يؤدي للحدوث انسدادات وطفوحات بشبكات الصرف الصحي، وكذلك التأكيد على ترشيد المياه أثناء عملية الذبح، وبعدها.

وقد تم لصق ملصقات المدون بها رقم الخط الساخن الخاص بالشركة (125)، لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة، كما تم توزيع المطبوعات، التي تتضمن رسائل توعوية لترشيد مياه الشرب، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

جاء ذلك تحت رعاية المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية
مياه الدقهلية تنظم حملة توعية بمجازر شرق المنصورة وطلخا
مياه الدقهلية تنظم حملة توعية بمجازر شرق المنصورة وطلخا
مياه الدقهلية تنظم حملة توعية بمجازر شرق المنصورة وطلخا
مياه الدقهلية تنظم حملة توعية بمجازر شرق المنصورة وطلخا
مياه الدقهلية تنظم حملة توعية بمجازر شرق المنصورة وطلخا
مياه الدقهلية تنظم حملة توعية بمجازر شرق المنصورة وطلخا
مياه الدقهلية تنظم حملة توعية بمجازر شرق المنصورة وطلخا
مياه الدقهلية تنظم حملة توعية بمجازر شرق المنصورة وطلخا
مياه الدقهلية تنظم حملة توعية بمجازر شرق المنصورة وطلخا
مياه الدقهلية تنظم حملة توعية بمجازر شرق المنصورة وطلخا

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