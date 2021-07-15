طارق الشيخ يوجه دعوة للتفاؤل والسعادة فى كليب "أحب المبتسمين"









طرح نجم الأغنية الشعبية طارق الشيخ على اليوتيوب وجميع التطبيقات الموسيقية ومحطات الراديو، أحدث فيديو كليب لأغنيته "أحب المبتسمين"، وهذه الأغنية ضمن أغنيات ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.. ويوجه طارق الشيخ من خلالها، دعوة إلى كل الناس بالحب والتفاؤل والسعادة والبعد عن الحزن والكآبة، حيث دارت فكرة التصوير حول عدد من المواقف الحزينة، التى يتعرض لها البعض، ويتدخل الشيخ ويقوم بحلها ويرضى جميع الأطراف.. تم تصوير الكليب فى ستوديو مصر، واستغرق يومين وقام بتنفيذه المخرج محمد القاضى.

"أحب المبتسمين" من كلمات محمد النجار وألحان طارق الشيخ وتوزيع موسيقي إسلام شيبسي وإنتاج MS برودكشن، للمنتج مصطفى السويفى وتوزيع شركة Digital Sound.





ويقول مطلعها:





إلي الناس المكشرين .. أنا أحب المبتسمين

محبش الوشوش حزانا .. أحب الناس الفرحانه