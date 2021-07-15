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تعرف علي قائمه الراحلين من نادي المنيا

الخميس 15/يوليو/2021 - 06:42 م
بوابة الفجر
سالم خليل
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قرر مجلس إدارة نادي المنيا برئاسه المحاسب عاطف عبدالجابر، رحيل 8 لاعبين من لاعبي نادي المنيا، وذلك قبل إنطلاق الموسم الكروي الجديد 2021\2022.

وعلم الفجر الرياضي ، بان الراحلين عن الفريق المنياوي هم : محمد حسانين، إسلام طارق، محمد السيد ميخا، حسام حسن، عمرو ابوالحسن، علي زين، محمد جدو، أحمد شحاته

كما رحل عن نادي المنيا كل من محمد سماره الذي وقع لفريق الترسانه بعد انتهاء عقده، كما أن هناك 3 لاعبين إنتهى عقودهم مع نادي المنيا بعد نهايه هذا الموسم وهم عبدالكافي رجب، ومحمود عاطف، ومحمد شديد الذي اعتزل بعد هذا الموسم.

وكان نادي المنيا، قد أنهي موسمه الماضي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة جمعهم من 14 انتصار، 13 تعادل، 3 هزائم

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