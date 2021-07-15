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أول تحرك من محافظ الشرقية تجاه شكوى "بائع ترمس" ليس لديه دخل ثابت

الخميس 15/يوليو/2021 - 06:45 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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في لمسة إنسانيه إستجاب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لمطلب المواطن ( ر.ن.ع ) بائع الترمس والمقيم بحي سوارس بمدينة أبو كبير بإقامة كشك له ولأسرته الصغيرة ليعينه علي تحمل نفقات المعيشة وأعباء الحياة والبدء في إجراءات صرف معاش كرامة، وكذا التنسيق مع فريق التدخل السريع (أطفال بلا مأوي) بمديرية التضامن الاجتماعي لبحث إمكانية عودة ابنته من دار الرعاية بالزقازيق للإقامة معه.

جاء ذلك بعد إستغاثه تقدم بها أحد المواطنين بمدينة أبو كبير ويدعي ( ر.ن.ع) ويبلغ من العمر 62 عاما ومتزوج ويقيم بمنزل بالإيجار ويعمل بائع حلويات متجول بالقطار والان يقوم ببيع الترمس بشوارع المدينة وليس لديه مصدر دخل ثابت ولدية ابنه تم ايداعها بمؤسسة الرعاية بالزقازيق يطلب من المحافظ مساعدته في توفير كشك له وكذلك استخراج معاش كرامة وعوده ابنته للإقامة معه.

كلف محافظ الشرقية الأستاذ حمدي نصر رئيس مركز ومدينة أبو كبير بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي بفحص الحالة، وتحديد موعد لتوقيع القومسيون الطبي المميكن عليه بتاريخ 27 يوليو الجاري بمستشفي الإحرار بمدينة الزقازيق لإستخراج معاش كرامة له، وإعداد بحث من مؤسسة التكافل بالشرقية لصرف مساعدة شهرية لحين إقرار معاش كرامة والتنسيق مع فريق التدخل السريع ( أطفال بلا مأوي ) بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية لبحث إمكانية عوده الإبنة من دار الرعاية للإقامة مع الاسرة وتحقيق المصلحة الفضلى لها.، وكذلك التنسيق مع إحدى الجمعيات الاهلية لإقامة كشك للمواطن وتزويده بالبضاعة وإمداده بالمواد غذائية واللحوم، لتخفيف العبء والمعاناه عن كاهله وتوفير حياة كريمة له ولأسرته.

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