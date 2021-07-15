عاجل - فلورنتينو بيريز يطرد نجم ريال مدريد





وقال موقع "دون بالون" الإسباني، بأن بيريز اتخذ قرارًا نهائيًا بعدم استمرار إيسكو مع ريال مدريد، وذلك بناء على رغبة من الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الملكي، الذي لا يرغب في استمرار اللاعب مع المرينجي خلال الموسم المقبل.





وتسعي عدة أندية أوروبية إلى الحصول على خدمات إيسكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على رأسها ميلان الإيطالي الذي يسعي بقوة لضم اللاعب لتعويض رحيل التركي هاكان الذي رحل إلى الغريم إنتر ميلان في صفقة انتقال حر.





ولم يشارك إيسكو مع ريال مدريد في الموسم الماضي كثيرًا، حيث لم يعتمد عليه الفرنسي زين الدين زيدان المدرب السابق للفريق الملكي كثيرًا بسبب مشاكله وإصاباته المتكررة أيضًا.









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ذكرت مصادر صحفية أن التسجيلات الصوتية المنشورة لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز جاءت نتيجة لرفضه "ابتزاز" الصحفي الذي فجر هذه القضية في وقت سابق.

وذكرت إذاعة "أوندا ثيرو"الإسبانية، إن إدواردو فيرنانديز دي بلاس نائب رئيس النادي الملكي، تلقي عرضا من الصحفي خوسيه أنطونيو أبيلان، المسؤول عن التسريبات، بالحصول على 10 مليون يورو، من أجل إخفائها بشكل نهائي.

ونشرت صحيفة "El Confidencial" تسجيلات صوتية لبيريز تعود إلى الفترة بين 2006 و 2012، ينتقد فيها بطريقة مهينة أساطير النادي الملكي: أمثال الحارس إيكر كاسياس وراؤول غونزاليس، ولويس فيغو والمدرب البرتغالي مورينيو إضافة لـ كريستيانو رونالدو.

من جهة أخرى أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، حصول الصحفي أبيلان، والذي سرب التسجيلات الصوتية على 6 ملايين يورو من أجل فضح بيريز.

يذكر أن بيريز أصدر بيانا رسميا واعتبر أن نشر هذه التسريبات جاء في المقام الأول بسبب موقفه المؤيد لإنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي.



قرر فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، طرد أحد نجوم الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.