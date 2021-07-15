ضبط مخزن غير مرخص لإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية بالشرقية







قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور علي المنشآت الصناعية بمركز ومدينة بلبيس، أسفرت جهود الحملة عن ضبط مكان يعمل بدون ترخيص، ويقوم بإعادة تدوير أدوية منتهية الصلاحية، بالمنطقة الصناعية ببلبيس، عبارة عن حوش كبير بداخله غرف تحتوي علي كميات هائلة من ألبان الأطفال، والأقراص، والكبسولات، والأشربة، والأقماع منتهية الصلاحية، تتخطي ٢٠٠ ألف، وأكثر من ٣٠٠ ألف عبوة فارغة، وأكياس بودرة بيضاء مجهولة المصدر، تقدر بحوالي ٤ طن بودرة، وبراميل تحتوي علي سوائل مجهولة المصدر.



وقام وكيل الوزارة بالاتصال مباشرة بالمحافظ، وإبلاغه بالمضبوطات، وبفرار المتواجدين بالموقع، والذي وجه علي الفور بحضور المهندس علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس، والعميد حسام مأمور مركز شرطة بلبيس، ورجال مباحث التموين بالمحافظة، والذين قاموا بالتنسيق مع مفتشي الصيدلة بضبط وتحريز الأدوية والألبان، وأيضًا المواد الخام المخالفة، والتي منها فيتامينات وحديد للأطفال، ومقويات عامة، وأدوية لعلاج الضغط والأعصاب، ومسكنات وباسط للعضلات، وأقراص استحلاب للزور، وغيرها، كما تم ضبط الكميات التي تم تدويره من الأدوية منتهية الصلاحية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتشميع المكان بالكامل.



وأكد وكيل الوزارة علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الإدارات الرقابية بالمديرية علي المنشآت المختلفة بالمحافظة، مؤكدًا علي عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.