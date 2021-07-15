Advertisements
إيطاليا تمنح أعلى أوسمتها لمرشد سياحي مصري
الخميس 15/يوليو/2021 - 06:58 م
حسام زيدان
Advertisements
منح رئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتاريلا وسام فارس "نجمة إيطاليا" للباحث والمرشد السياحي فرنسيس أمين لدوره الكبير في تدعيم العلاقات الايطالية المصرية علي مدار العقود الماضية وسلم الوسام نيابة عن الرئيس الإيطالي السفير الإيطالي في القاهرة جامباولو كانتيني في مقر السفارة الإيطالية بالقاهرة مساء الأربعاء بحضور عدد من الشخصيات العامة.
وقال السفير الإيطالي بالقاهرة جامباولو كانتيني إن إيطاليا منحت الوسام للباحث فرنسيس أمين لإسهاماته الكبرى في العلاقات الثقافية بين مصر وإيطاليا إذ شارك علي مدار عقود في العديد من الفعاليات الثقافية وبالتحديد في مدينة الأقصر حيث عمل في مهنة الإرشاد السياحي متخصصا في اللغة الإيطالية وقام بتدريس اللغة الإيطالية في عدد من الجامعات بصعيد مصر منذ عقود، كما ساهم في تنظيم الأيام الإيطالية بمحافظة الأقصر بالاضافة إلي تنظيم عشرات المعارض الثقافية والقاء العديد من المحاضرات في مصر وإيطاليا.
وأضاف السفير في كلمته أن أمين يتولي أيضا مسؤولية تمثيل القنصلية الإيطالية في صعيد مصر ويعد نموذجا كبيرا لدعم العلاقات بين مصر وإيطاليا.
من ناحيته قال فرنسيس أمين إن العلاقات الثقافية بين مصر وإيطاليا هي علاقات تمتد لما قبل عام 500 قبل الميلاد وقد سجلت زيارة الامبراطور هادريان لمدينة طيبة الغربية مع رجال الامبراطورية بداية لما يعرف بالسياحة الثقافية.
وأضاف أن تخصصه في مجال العلاقات الثقافية بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات كان من أولوياته لما يقرب من ثلاثين عاما وأنه كان له الفضل في اكتشاف ونشر العديد من المقالات والكتب وتنظيم المعارض عن الكثير من المصرييين والإيطاليين الذين لعبوا دورًا اساسيا في توطيد هذه العلاقة.
وتوجه أمين بالشكر الجزيل لرئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو وسفير إيطاليا في مصر جامباولو كانتيني معتبرا أن تكريمه بمثابة دعوة لـلاستمرار في دعم وتوطيد العلاقات الثقافية بين مصر وإيطاليا.
وقال السفير الإيطالي بالقاهرة جامباولو كانتيني إن إيطاليا منحت الوسام للباحث فرنسيس أمين لإسهاماته الكبرى في العلاقات الثقافية بين مصر وإيطاليا إذ شارك علي مدار عقود في العديد من الفعاليات الثقافية وبالتحديد في مدينة الأقصر حيث عمل في مهنة الإرشاد السياحي متخصصا في اللغة الإيطالية وقام بتدريس اللغة الإيطالية في عدد من الجامعات بصعيد مصر منذ عقود، كما ساهم في تنظيم الأيام الإيطالية بمحافظة الأقصر بالاضافة إلي تنظيم عشرات المعارض الثقافية والقاء العديد من المحاضرات في مصر وإيطاليا.
وأضاف السفير في كلمته أن أمين يتولي أيضا مسؤولية تمثيل القنصلية الإيطالية في صعيد مصر ويعد نموذجا كبيرا لدعم العلاقات بين مصر وإيطاليا.
من ناحيته قال فرنسيس أمين إن العلاقات الثقافية بين مصر وإيطاليا هي علاقات تمتد لما قبل عام 500 قبل الميلاد وقد سجلت زيارة الامبراطور هادريان لمدينة طيبة الغربية مع رجال الامبراطورية بداية لما يعرف بالسياحة الثقافية.
وأضاف أن تخصصه في مجال العلاقات الثقافية بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات كان من أولوياته لما يقرب من ثلاثين عاما وأنه كان له الفضل في اكتشاف ونشر العديد من المقالات والكتب وتنظيم المعارض عن الكثير من المصرييين والإيطاليين الذين لعبوا دورًا اساسيا في توطيد هذه العلاقة.
وتوجه أمين بالشكر الجزيل لرئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو وسفير إيطاليا في مصر جامباولو كانتيني معتبرا أن تكريمه بمثابة دعوة لـلاستمرار في دعم وتوطيد العلاقات الثقافية بين مصر وإيطاليا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements