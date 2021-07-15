إيطاليا تمنح أعلى أوسمتها لمرشد سياحي مصري

منح رئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتاريلا وسام فارس "نجمة إيطاليا" للباحث والمرشد السياحي فرنسيس أمين لدوره الكبير في تدعيم العلاقات الايطالية المصرية علي مدار العقود الماضية وسلم الوسام نيابة عن الرئيس الإيطالي السفير الإيطالي في القاهرة جامباولو كانتيني في مقر السفارة الإيطالية بالقاهرة مساء الأربعاء بحضور عدد من الشخصيات العامة.



وقال السفير الإيطالي بالقاهرة جامباولو كانتيني إن إيطاليا منحت الوسام للباحث فرنسيس أمين لإسهاماته الكبرى في العلاقات الثقافية بين مصر وإيطاليا إذ شارك علي مدار عقود في العديد من الفعاليات الثقافية وبالتحديد في مدينة الأقصر حيث عمل في مهنة الإرشاد السياحي متخصصا في اللغة الإيطالية وقام بتدريس اللغة الإيطالية في عدد من الجامعات بصعيد مصر منذ عقود، كما ساهم في تنظيم الأيام الإيطالية بمحافظة الأقصر بالاضافة إلي تنظيم عشرات المعارض الثقافية والقاء العديد من المحاضرات في مصر وإيطاليا.



وأضاف السفير في كلمته أن أمين يتولي أيضا مسؤولية تمثيل القنصلية الإيطالية في صعيد مصر ويعد نموذجا كبيرا لدعم العلاقات بين مصر وإيطاليا.



من ناحيته قال فرنسيس أمين إن العلاقات الثقافية بين مصر وإيطاليا هي علاقات تمتد لما قبل عام 500 قبل الميلاد وقد سجلت زيارة الامبراطور هادريان لمدينة طيبة الغربية مع رجال الامبراطورية بداية لما يعرف بالسياحة الثقافية.



وأضاف أن تخصصه في مجال العلاقات الثقافية بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات كان من أولوياته لما يقرب من ثلاثين عاما وأنه كان له الفضل في اكتشاف ونشر العديد من المقالات والكتب وتنظيم المعارض عن الكثير من المصرييين والإيطاليين الذين لعبوا دورًا اساسيا في توطيد هذه العلاقة.



وتوجه أمين بالشكر الجزيل لرئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو وسفير إيطاليا في مصر جامباولو كانتيني معتبرا أن تكريمه بمثابة دعوة لـلاستمرار في دعم وتوطيد العلاقات الثقافية بين مصر وإيطاليا.