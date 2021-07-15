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انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

الخميس 15/يوليو/2021 - 07:00 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
محمد زويد
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فجر مصدر مسئول داخل نادي الدحيل القطري مفجأة من العيار الثقيل حول مفاوضات ناديه لضم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك السابق، بعد أن أعلن اليوم رحيله بشكل رسمي عن القلعة البيضاء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن مسؤولي نادي الدحيل تواصلوا مع فرجاني ساسي خلال الفترة الماضية، واتفقوا معه على كافة التفاصيل، وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد المصدر أن كل ما يتردد مؤخرًا خلال وسائل الإعلام عن عدم توقيع ساسي على عقود انتقاله إلى الدحيل ليس له أي أساس من الصحة.

وأشار المصدر إلى أن  الدحيل ليس له أي علاقة من قريب أو من بعيد حول رحيل اللاعب التونسي عن صفوف القلعة البيضاء.

وأضاف :" ساسي لاعب محترف وعقده انتهي مع الزمالك، فتواصلنا معه من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق، ولكن هذا لا يعني أننا تدخلنا في رحيله عن صفوف الزمالك".

واختتم حديثه قائلا :" الزمالك فريق كبير ولا يتأثر برحيل أي لاعب عن الفريق".

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