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مورينيو يظهر مع الذئاب.. موعد مباراة بورتو وروما الودية

الخميس 15/يوليو/2021 - 07:00 م
روما
روما
وكالات
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يواجه فريق روما الإيطالي بقيادة مدربه جوزيه مورينيو، فريق بورتو، الذي شهد النجاحات الأولى أوروبياً للمدرب البرتغالي يوم 28 يوليو .

وأعلن النادي اليوم أن فريق "التنانين" سيقيم معسكره بين 21 و29 يوليو في منطقة الجارف البرتغالية وسيواجه ليل، بطل النسخة الأخيرة من الدوري الفرنسي، ودياً أيضاً.

يذكر أن مورينيو قاد بورتو في الفترة بين 2002 و2004 للتتويج بكأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حالياً) ودوري الأبطال (2004).

 وستقام مباراة ليل في 25 يوليو على ملعب الجارف في مدينة فارو.

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