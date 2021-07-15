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بداية موجة جديدة.. بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الجمعة

الخميس 15/يوليو/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا على موقعها الرسمي، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 16 يوليو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، محذرة من ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.
وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

بداية موجة جديدة.. بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الجمعة
بداية موجة جديدة.. بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الجمعة

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