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المواطنين يلجأون إلى الشواطئ هربا من حرارة الجو في الإسكندرية (صور)

الخميس 15/يوليو/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شهدت شواطئ محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، زحام كبير من قبل المواطنين للإستمتاع بمياه البحر وهربا من حرارة الطقس التي تتعرض له المحافظة.

وفضل المواطنين من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة إلى اللجوء إلى الشواطئ الخاصة والمجانية خاصة مع قدوم عطلة نهاية الأسبوع وعيد الأضحى المبارك، في ظل وصول درجة الحرارة إلى 30 درجة في المحافظة الساحلية.

وكان قد كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن سيجرى تجهيز شاطئ مجانا للمواطنين العام القادم بمنطقة الأنفوشى خلاف شاطئ المندرة، بالإضافة لتجهيز شاطئ بالعجمى لأهالى العجمى مجانا، وسيتم الحجز عن طريق التطبيق، وبهذا لدينا 3 شواطئ مجانا، وجرى عمل 7 شواطئ أخرى، وسعر الفرد 5 جنيهات ولا يوجد بها باعة جائلون ولا بقشيش.

وتستقبل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف يوميًا حجز إلكتروني على موقع الإدارة الرسمى؛ وذلك لمنع التزاحم على الشواطئ خاصة مع الموجة الحارة التي تشهدها المدينة.

المواطنين يلجأون إلى الشواطئ هربا من حرارة الجو في الإسكندرية (صور)
المواطنين يلجأون إلى الشواطئ هربا من حرارة الجو في الإسكندرية (صور)
المواطنين يلجأون إلى الشواطئ هربا من حرارة الجو في الإسكندرية (صور)
المواطنين يلجأون إلى الشواطئ هربا من حرارة الجو في الإسكندرية (صور)
المواطنين يلجأون إلى الشواطئ هربا من حرارة الجو في الإسكندرية (صور)
المواطنين يلجأون إلى الشواطئ هربا من حرارة الجو في الإسكندرية (صور)
المواطنين يلجأون إلى الشواطئ هربا من حرارة الجو في الإسكندرية (صور)
المواطنين يلجأون إلى الشواطئ هربا من حرارة الجو في الإسكندرية (صور)
المواطنين يلجأون إلى الشواطئ هربا من حرارة الجو في الإسكندرية (صور)
المواطنين يلجأون إلى الشواطئ هربا من حرارة الجو في الإسكندرية (صور)

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