Advertisements

منة فضالي تتحدث عن حجاب حلا شيحة بعد أزمتها مع تامر حسني

الخميس 15/يوليو/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

أبدت الفنانة منة فضالي رأيها في الفنانة حلا شيحة بعد الجدل الذي أثير اليوم حول مشاهدها في كليب غنائي من فيلم مش أنا مع المطرب تامر حسني حيث قالت أنها لا يصح أن ترتدي حجاب ثم تقوم بخلعه وضد المرأة التي ترتدى الحجاب في يوم من الأيام ثم تتركه.


وأضافت منة فضالي خلال برنامج مع الفارس الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس والمقرر عرض الحلقة بعد عيد الأضحى المقبل عبر فضائية الرشيد :"حلا شيحة حرة ولكن أنا ضد أن الست تلبس الحجاب وتخلعه وتقفل حياتها على الدين وتعيش حياة طبيعية وفجأة مش مقتنعه بيه وحلا شيحة ممكن تكون تسرعت بقرار الحجاب".


وأشارت منة فضالي أنها كانت في فترة من الأوقات مرتبطة مع شخص وطلب منها أن ترتدي الحجاب فردت عليه أنه سيأتي عليها الوقت وتريدته ولكن ليس عليه أن يجبرها على ذلك.


وكانت «شيحة» قالت مُنتقدة نشر «حسني» الكليب الغنائي، قائلة: «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه.. واتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه حیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه هيحترم رغبتي».

وأضافت حلا شيحة: «إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقایس ربنا إحنا لم ولن ننجح أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لإني شفت نفسي في المشاهد دي.. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان إحنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسی».

وتابعت حلا شيحة: «أنا مش هتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص إحنا أغلبنا ناسيينها إلا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن».

وأكملت حلا شيحة: «احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة أفكرك بالفيديو ده یا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب أنا دايما خايف کده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا، شوفه تاني يمكن يفكرك إن جواك أكيد في صراع وأنا وكلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح .(إلا من تاب وآمن عمل عملا صلحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما).. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد».

يذكر أن فيلم «مش أنا» عُرض بالسينمات خلال الأسابيع الماضية، تدور أحداثه حول شاب يُصاب حسن بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته، وهو تأليق «حسني» وإخراج سارة وفيق.

أخبار تهمك

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

منذ حوالي 4 ساعات

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ يوم

الاتحاد السكندري يعلن مفاجأة كبرى خلال ساعتين

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - تشكيل مصر الأقرب في أولمبياد طوكيو 2021

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - فلورنتينو بيريز يطرد نجم ريال مدريد

منذ 37 دقيقة

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ ثلث ساعة

بيراميدز يضع شرطا وحيدا لبيع رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ حوالي 20 ساعة

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ يوم

ريال مدريد يخسر 300 مليون يورو

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم هداف الكونفدرالية

منذ حوالي 4 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل من وزير الدفاع

منذ أقل من ساعتين

قرار هام من السيسي يخص القوات المسلحة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

04:59 م

عاجل من وزير الدفاع

05:27 م

عاجل - تشكيل مصر الأقرب في أولمبياد طوكيو 2021

06:02 م

عاجل - فلورنتينو بيريز يطرد نجم ريال مدريد

06:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس