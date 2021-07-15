تايلاند تعيد فتح 3 جزر أمام المسافرين الأجانب الملقحين ضد كورونا

قررت السلطات في تايلاند إعادة فتح 3 جزر وهي "كوه ساكوي" و"كون فانجان" و"كوه تاو" أمام المسافرين الأجانب اللذين اخذوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم الخميس أن إعادة فتح الجزر الثلاثة يأتي بعد إعادة فتح جزيرة "بوكيت" في مطلع شهر يوليو الجاري والتي أطلقت مشروعا نموذجيا منتظر بشدة لإنعاش السياحة ، حيث سيتم السماح مجددا للزوار الملقحين تلقيحا كاملا بالاسترخاء بدون الخضوع لحجر صحي في الجزيرة الشهيرة في جنوب البلاد ولكن بموجب شروط صارمة.





يذكر أنه ووفقا لأحدث الأرقام الرسمية مؤخرا، فقد تلقى نحو 5 ملايين شخص فى تايلاند جرعة واحدة على الأقل خلال الحملة الوطنية للتطعيم ضد (كوفيد-19)، والتى انطلقت فى 28 فبراير الماضي.