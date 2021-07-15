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بث مباشر.. المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة"

الخميس 15/يوليو/2021 - 07:12 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، بثًا مباشرًا، يرصد فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري.

وكانت أعلنت مؤسسة حياة كريمة، انعقاد هذه الاحتفالية بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتتضمن الاحتفالية استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها والإنجازات التي حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتى الآن في قري ومراكز المبادرة.

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الكلمات المفتاحية

مؤتمر قرى الريف حياة كريمة الري المصري

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