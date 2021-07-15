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عاجل.. وصول الرئيس السيسي إلى احتفالية مشروع "حياة كريمة"

الخميس 15/يوليو/2021 - 07:16 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى موقع فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري.


وكانت أعلنت مؤسسة حياة كريمة، انعقاد هذه الاحتفالية بتشريف خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتتضمن الاحتفالية استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها والإنجازات التي حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتى الآن في قري ومراكز المبادرة.

وتقام احتفالية شعبية للمشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري «حياة كريمة»، وتشهد أجندة المؤتمر عددا من المشاركات الهامة لإبراز قصة كفاح ونجاح «حياة كريمة» وبداياتها وما حققته حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية علاوة على العديد من الفقرات الفنية والإنسانية.

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قرى الريف حياة كريمة بوابة الفجر الفجر السيسي الري المصري

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