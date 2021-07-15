عاجل.. وصول الرئيس السيسي إلى احتفالية مشروع "حياة كريمة"

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى موقع فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري.









وكانت أعلنت مؤسسة حياة كريمة، انعقاد هذه الاحتفالية بتشريف خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وتتضمن الاحتفالية استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها والإنجازات التي حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتى الآن في قري ومراكز المبادرة.



