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8 تصريحات مهمة من وزيرة البيئة بشأن البرنامج التدريبي علي مهنة التبريد والتكييف

الجمعة 16/يوليو/2021 - 07:15 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
مارينا بشارة
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سلم وزراء البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ووزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، بديوان عام وزارة القوي العاملة، 30 متدربا شهادات إتمام التدريب على مهنة التبريد والتكييف للمدربين التابعين لمراكز التدريب التابعة لوزارتي القوى العاملة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزيرة البيئة عن برنامج التدريب علي مهنة التبريد والتكييف:

1- أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد إن البرنامج التدريبى يدعم إجراءاتنا والتزاماتنا الدولية الرامية إلى تقليل الاعتماد على البدائل المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

2-قالت وزيرة البيئة أن البرنامج التدريبى الذى تم تنظيمه فى مجال التكييف والتبريد للعمالة غير المنتظمة يعد برنامجًا مختلفًا وغير نمطيًا.

أوضحت الوزيرة يهدف إلى تدريب العمالة على استخدام وسائط التبريد الصديقة للبيئة

4-وأشارت إلى أهمية هذا التدريب فى الوصول للعالمية حيث أن المتدربين سيحصلون على شهادات معتمدة من الاتحاد الأوروبى.

5-لفتت وزيرة البيئة إلى أن البيئة لم تعد ضربًا من ضروب الرفاهية ولكن أصبحت مصدر للرزق والدخل فمن خلال استغلال الموارد الموجودة بالبيئة المصرية سوف نستطيع توفير حرف ومهن كثيرة تخرج من هذا المجال،

6-شدد الدكتورة ياسمين فؤاد، علي أن البرنامج يقوم بتدريب العاملين على أحدث النظم التكنولوجية فى مجال صيانة أجهزة التبريد
والتكييف.

7-وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة قامت بتنفيذ البرنامج من خلال وحدة الأوزون في إطار بروتوكولات التعاون الموقعة بين جهاز شئون البيئة وكل من وزارتي القوى العاملة، والتربية والتعليم ومصلحة الكفاءة الإنتاجية، فى إطار تنفيذ البرنامج المصري لحماية طبقة الأوزون

8-ونوهت الوزيرة بأنه تم منح المتدربين المجتازين لاختبار نهاية الدورة شهادة مدرب معتمدة من الإتحاد الأوروبى.

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