وزيرة الثقافة تطلق اسم نهاد صليحة علي المسرح المكشوف بأكاديمية الفنون





اعتمدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وز يرة الثقافة، قرار مجلس أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور اشرف زكي بإطلاق اسم الكاتبة والناقدة الكبيرة الدكتورة نهاد صليحة

علي المسرح المكشوف والذى تم بناءه مؤاخرا باكاديمية الفنون .





قالت عبد الدايم إن القوى الناعمة تظل احد الاوجه المشرقة للحضارة العريقة ويبقى رموزها علامات تضئ درب الاجيال المتعاقبة ونماذج مشرقة تجمل صفحات تاريخ الابداع ، واضافت ان اطلاق اسم الدكتورة نهاد صليحة على المسرح المكشوف باكاديمية الفنون يأتي في اطار خطط تخليد اسماء العظماء ويعد عرفانا من الوطن بجهود أبناءه المبدعين وترسيخاً لقيمة الوفاء نحوهم .





يذكر ان المسرح المكشوف باكاديمية الفنون تبلغ مساحته ١٥٠٠ متر مربع ومكون من خشبة مسرح فتحتها ٢٠ متر وعمق ١٤ متر وارتفاع يصل الى ٦ امتار وكواليس ٣ متر ونصف ويتسع الي ١٦٠ مقعد ثابت بالاضافة الي إمكانية وضع ٥٠٠ مقعد اضافي وذلك يرجع الي تصميمه المبتكر و المرن والغاء الحد الفاصل ما بين الصالتين صالة الجمهور وصالة التمثيل مما يسمح فى تلبية احتياجات للفنانين فى اشكال واساليب المسرح المختلفة ويساعد الفنان علي تغير شكل المسرح والتواصل المباشر بين الممثل والمشاهد ومن الممكن ان يتحول المسرح الى اشكال من الفضاءت غير التقليدية مثل profile theater

‏' thrust stage ' courtyard stage ' end of stage and proscenium theatre وغيرها ويساهم في تلبية الرغبات الفنية والتعليمية ، كما يضم قاعة لكبار الزوار وصالة انتظار للجمهور

وغرف ادارية وغرف الفنيين وثلاث غرف للممثلين وصالات للبروفات ومخزن للاجهزة ويتم حاليا تزويده بأحدث تقنيات وتكنولوجيا الصوت والاضاءة وعمل مصدات للهواء مما يساعد في تعدد استخداماته في جميع العروض الفنية الخاصة بالمعاهد الفنية باكاديمية الفنون،وتم مراعاة اهمية البنية التحتية للمسرح وإنشاء مصارف للامطار ' و مواتير رفع وطرد المياة الجوفية ، كل شئ مصمم فى هذا المسرح على أساس الخبرات الأكاديمية المدروسة والتطبيق بشكل علمى سليم،

وقدبلغت تكلفة المسرح حتى الان ٧ مليون جنية في المرحلة الاولي