التخطيط: مشاريع مبادرة "حياة كريمة" يتوفر فيها عنصر الاستدامة (فيديو)

قال جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط، إن كل المشاريع التي تدشنها الدولة يراعي في مبادرة حياة كريمة يتوفر فيها عنصر الاستدامة لتحقيق الأهداف المهمة التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنجاح هذا المشروع ولأول مرة نشهد هذا التنسيق والتكامل بين جميع أجهزة الدولة.



وأضاف "حلمي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس أن مصر تضرب المثل في هذا المشروع من حيث تبنيها أفضل منظومة التخطيط وتقييم الأداء في العالم كله، مستطردًا "مفيش دولة في العالم بتخطط لتطوير القرى في ثلاث سنوات بهذا الحجم الكبير من الاستثمارات".



وتابع " الاستدامة تعني استمرار الاستفادة من المشروع لأقصى مدة زمنية، وهذا ينطبق على مشروع محطات معالجة المياه الثنائية والثلاثية لإعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها لتعظيم الاستفادة منها بالإضافة إلى توجه الدولة إلى الاقتصاد الأخضر الذي يحقق معايير الاستدامة البيئية وذلك بتبني أحدث التقنيات العالمية لمراعاة صحة الإنسان والمعايير البيئية مثلما حدث في مشروع تأهيل وتبطين الترع الذي يعمل على توفير المياه وتحسين الإنتاجية الزراعية".





