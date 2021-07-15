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هالة منصور: "حياة كريمة" تعني المواطنة والمصريون تغلبوا على الصعاب (فيديو)

الخميس 15/يوليو/2021 - 07:48 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعني المواطنة وأننا جميعا أبناء مصر، وتحقيق حق المواطن المصري، وهوة ما يعكس قيمة المصريين، مضيفة أن ذلك لا يحدث إلا من شخص يحب مصر.

وأضافت «منصور» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أنّ مصر تواجه تحديات كبرى، لكن الشعب المصري يتمتع بميزة قوية وهي التغلب على الصعاب، مضيفة أن المصريين سيتخطون جميع التحديات.

وتابعت أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها أن المصري يمكنه التغلب على كل الصعاب بالعزيمة والإرادة القوية، مؤكدة قدرة مصر على اجتياز أزمة سد النهضة.

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