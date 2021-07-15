مصر تخلصت من الحرامية.. مصطفى بكري: "حياة كريمة" أهم مبادرة في تاريخ مصر (فيديو)



قال الإعلامي مصطفى بكري، إنَّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري، ستستعرض اليوم الخميس فكرتها وقصة النجاحات التي حدثت والإنجازات التي تمت على أرض الواقع في مختلف القرى.



وأضاف خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن «حياة كريمة» أهم مبادرة في تاريخ مصر، لأنها أتت بعد معاناة طويلة، مضيفا أن الرئيس السيسي أطلقها في 2 يناير 2019 لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجا.



وأردف أن هدف المبادرة الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى الاحتفال الذي تنظمه مؤسسة حياة كريمة سيشهد حضور الوزراء ورجال الأعمال والإعلاميين، مضيفا: «اليوم يوم غير عادي».



وتابع «أنني رأيت كيف نجحت المبادرة على أرض الواقع»، مضيفا أنه هناك أشخاص تبني في هذا البلد وآخرين يهدمون، داعيا المواطنين للذهاب إلى القرى والنظر على حجم الانجازات التي تحدث.



وقال إن الدولة أصبحت تحاسب الجميع، ومن يحاول أن يتعدى على حقوق الشعب ينال العقاب، مضيفا: «مصر تخلصت من الحرامية».

