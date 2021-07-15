إلهام شاهين: فرحانة جدا بالعاصمة الإدارية.. شكرا سيادة الرئيس (فيديو)



قالت الفنانة إلهام شاهين، إن مصر تغيرت وكل الطرق أصابها التطوير وفي ربع ساعة يمكنني الانتقال لأي مكان.



وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، فرحانة جدا بالعاصمة الإدارية الجديدة فيوجد بها الأوبرا وهناك اهتمام بالثقافة وسيتم افتتاح المتحف المصري الكبير بنهاية العام.



وتابعت الفنانة إلهام شاهين: شكرا يا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكل من يعاونك فكل ما يحدث من تطوير بكل الملفات أمر يدعو للسعادة.

