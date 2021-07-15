تفعيل التدريب الإكلينيكي على جراحات القرنية بمركز طب وجراحة العيون







شهد اليوم الخميس مركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة تفعيل التدريب الإكلينيكي بمركز الطوارئ والتدريب عقب افتتاحه بعد انتهاء التجديدات

وذلك بعقد ورشة عمل لوحدة القرنية بمركز طب وجراحة العيون تحت اشراف الدكتور وليد أبو سمرة مدير المركز، الدكتور هشام السروجى رئيس قسم العيون، الدكتو أحمد مصطفى اسماعيل مقرر ورشة العمل، حاضر بورشة العمل الدكتور طاهر جمال، الدكتور أشرف عوض



شملت ورشة العمل على بعض المحاضرات النظرية والتدريب الإكلينيكي بعمل المحاكاة على جراحات القرنية ولك بحضور أعضا هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعدد 25 متدرب من الأطباء المقيمين والزوار المصريين والوافدين





