Advertisements

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز.. تعرف على التردد

الخميس 15/يوليو/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements


يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية ضد فريق نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، يوم السبت المقبل، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2021.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 ويعلق عليها المعلق المصري الكبير علي محمد علي فيما يمكن مشاهدة المواجهة عبر قناة مكسبي الفضائية على النايل سات على التردد التالي :-

تردد قناة مكسبي 11595

الاستقطاب رأسي

معدل الترميز 27500

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نهائي افريقيا كايزر تشيفز قناة متفوحة الأهلي

أخبار تهمك

قرار هام من السيسي يخص القوات المسلحة

منذ حوالي 7 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

الاتحاد السكندري يعلن مفاجأة كبرى خلال ساعتين

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ يوم

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز.. تعرف على التردد

منذ 33 دقيقة

عاجل.. وصول الرئيس السيسي إلى احتفالية مشروع "حياة كريمة"

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - فلورنتينو بيريز يطرد نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل من وزير الدفاع

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يضع شرطا وحيدا لبيع رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - حسم مصير رونالدو مع يوفنتوس

منذ ساعة

عاجل - تشكيل مصر الأقرب في أولمبياد طوكيو 2021

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موضوعات متعلقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد تونجيث في دوري أبطال إفريقيا

قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد قاديش في الدوري الاسباني

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ضد غرناطة في الدوري الاسباني

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش

04:59 م

انفراد - الكشف عن فريق فرجاني ساسي الجديد

07:00 م

عاجل من وزير الدفاع

05:27 م

عاجل.. وصول الرئيس السيسي إلى احتفالية مشروع "حياة كريمة"

07:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس