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عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز.. تعرف على التردد
الخميس 15/يوليو/2021 - 08:01 م
أمل الحلفاوي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية ضد فريق نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، يوم السبت المقبل، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2021.
ومن المقرر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
وتنقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 ويعلق عليها المعلق المصري الكبير علي محمد علي فيما يمكن مشاهدة المواجهة عبر قناة مكسبي الفضائية على النايل سات على التردد التالي :-
تردد قناة مكسبي 11595
الاستقطاب رأسي
معدل الترميز 27500
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