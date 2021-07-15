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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الجمعة 15-7-2021 في مصر

الخميس 15/يوليو/2021 - 08:01 م
حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، الموافق الـ15 من يوليو 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الجمعة، في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس غدا

وتوقعت الهيئة أن يشهد غدا الجمعة، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات 
 
حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأضافت "الأرصاد": وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء، ويشهد طقس الغد الجمعة ، شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى  والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة".
 
درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة
 
القاهرة     39   25 

الإسكندرية 33   24   

مطروح     31   22 

سوهاج      40   25  

قنا          40   27 

أسوان       42   27 

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