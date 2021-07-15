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الراحلة كوثر هيكل تكرم بـ"الإسكندرية السينمائي"

الخميس 15/يوليو/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
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قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة تكريم اسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل في الدورة الـ٣٧ التي ستقام في الفترة من ٢٥ سبتمبر حتى ١ أكتوبر المقبل، وذلك عن مجمل أعمالها السينمائية التي أبدعت في تأليفها.


ومن المقرر أن يتسلم التكريم ابنتها الكاتبة سماح أبو بكر عزت ، زوجة الكاتب د. خالد منتصر الذي سوف يقوم بكتابة كتاب عن حياتها الفنية والكواليس السينمائية في مشوارها الفني وسيتم توزيعه أثناء الدورة المقبلة.



يشار إلى أن الكاتبة الراحلة كوثر هيكل هي زوجة الفنان الراحل أبو بكر عزت، وبدأت حياتها الفنية بإعداد قصتها الحب الكبير كسهرة تلفزيونية حملت اسم "لمن نحيا"، وكانت في المرحلة الأولى من حياتها المهنية بين الأفلام التسجيلية والعمل كمساعد مخرج في الدراما ومخرجة برامج حيث شاركت في إخراج سهرة "زنين"مع المخرج الراحل حسين كمال.


كما قامت بتقديم عدد من البرامج في التلفزيون المصري، ومن أشهر البرامج التي قدمتها برنامج "مواقف إنسانية"، و كتبت عددا من الأفلام منها "العاشقان، العذراء والشعر الأبيض، حبيبي دائماً، علي ورق سلوفان، دمي ودموعي وابتسامتي، إمبراطورية ميم"، ومن أشهر أعمالها للتيفزيون مسلسلات "عصفور في القفص، حكاية كل زوج، مفترق الطرق، لقاء، الأب الثاني، وعلى نار هادية" حيث اشتهرت بكتابة الأعمال الرومنسية في السينما المصرية.

وحصلت على عدة جوائز عن أعمالها منها جائزة أحسن حوار عن فيلم "حبيبي دائما" من جمعية كتاب ونقاد السينما وأحسن حوار لفيلم "العذراء والشعر الأبيض" من مهرجان القاهرة والسينمائي الدولي السابع، وجائزة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عن فيلم "العاشقان"، وحصلت على جائزة الدولة التشجيعية ووسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى.


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