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مدبولي: مشروع "حياة كريمة" عنوان لأيقونة الجمهورية الجديدة التي وعد بها الرئيس الشعب

الخميس 15/يوليو/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال "مدبولي" خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمشروع مبادرة حياة كريمة المقامة باستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس: "شرف عظيم إني أكون موجود في هذا اليوم التاريخي لإطلاق مشروع هو الأكبر على مستوى العالم وليس هذا من قبيل المبالغة".

وأضاف "أتقدم بخالص الشكر لأعضاء الحكومة لأن هذه المبادرة هي نتاج ثمرة جهدهم جميعا، وستكون هذه المبادرة هي عنوان لأيقونة الجمهورية الجديدة التي وعد بها الرئيس الشعب المصري من خلال هذا المشروع التي تنفذ على ارض الواقع التي تغطي ربوع مصر بالكامل".

وأشار إلى أن تكلفة هذه المشروع تجاوزت 6 ترليون جنيه مصري، مؤكدًا أن هذا المشروع الخاص بتنمية الريف المصري ساهم في تعزيز القدرة على البدء في تحقيق التنمية المستدامة لأهاليها.

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مجلس الوزراء مبادرة حياة كريمة الشعب السيسي احتفالية

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