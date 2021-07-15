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تفعيل التدريب الإكلينيكي على جراحات القرنية بمركز طب وجراحة العيون

الخميس 15/يوليو/2021 - 08:11 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت جامعة المنصورة تفعيل التدريب الإكلينيكي على جراحات القرنية بمركز طب وجراحة العيون
تم اليوم الخميس بمركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة تفعيل التدريب الإكلينيكي بمركز الطوارئ والتدريب عقب افتتاحه بعد انتهاء التجديدات
ولك بعقد ورشة عمل لوحدة القرنية بمركز طب وجراحة العيون تحت اشراف الدكتور وليد أبو سمرة مدير المركز، الدكتور هشام السروجى رئيس قسم العيون، الدكتور أحمد مصطفى اسماعيل مقرر ورشة العمل، حاضر بورشة العمل الدكتور طاهر جمال، الدكتور أشرف عوض
شملت ورشة العمل على بعض المحاضرات النظرية والتدريب الإكلينيكي بعمل المحاكاة على جراحات القرنية ولك بحضور أعضا هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعدد 25 متدرب من الأطباء المقيمين والزوار المصريين والوافدين
تفعيل التدريب الإكلينيكي على جراحات القرنية بمركز طب وجراحة العيون
تفعيل التدريب الإكلينيكي على جراحات القرنية بمركز طب وجراحة العيون
تفعيل التدريب الإكلينيكي على جراحات القرنية بمركز طب وجراحة العيون
تفعيل التدريب الإكلينيكي على جراحات القرنية بمركز طب وجراحة العيون
تفعيل التدريب الإكلينيكي على جراحات القرنية بمركز طب وجراحة العيون
تفعيل التدريب الإكلينيكي على جراحات القرنية بمركز طب وجراحة العيون
تفعيل التدريب الإكلينيكي على جراحات القرنية بمركز طب وجراحة العيون
تفعيل التدريب الإكلينيكي على جراحات القرنية بمركز طب وجراحة العيون
تفعيل التدريب الإكلينيكي على جراحات القرنية بمركز طب وجراحة العيون
تفعيل التدريب الإكلينيكي على جراحات القرنية بمركز طب وجراحة العيون
تفعيل التدريب الإكلينيكي على جراحات القرنية بمركز طب وجراحة العيون
تفعيل التدريب الإكلينيكي على جراحات القرنية بمركز طب وجراحة العيون
تفعيل التدريب الإكلينيكي على جراحات القرنية بمركز طب وجراحة العيون
تفعيل التدريب الإكلينيكي على جراحات القرنية بمركز طب وجراحة العيون

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