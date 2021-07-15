رئيس الوزراء: مبادرة "حياة كريمة" مشروع القرن الـ21 لمصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع حياة كريمة هو بحق مشروع القرن الواحد والعشرين لمصر، مشيرًا إلى أنه مشروع مصري بنسبة 100% بتمويل مصري وباستثمارات تجاوزت الـ700 مليار جنيه.



وقال "مدبولي" خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمشروع مبادرة حياة كريمة المقامة باستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس: "هذا المشروع ليس مجرد عملية إنشاء ومشروعات إنشائية ولكنها إعادة لرسم خريطة مصر وتوزيع البشر وشعبنا على كافة ربوع الدولة لحل مشاكل الحاضر واستشراف المستقبل وتجنب أي مشاكل فيه".



وأضاف "كل هذا الحجم من الجهد هو جوهر إعادة تصميم وبناء شاملة للدولة المصرية عمل تنمية حقيقية للريف ترفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأهالينا في الريف، ومثلما كان مشروع حفر القناة هو مشروع القرن التاسع عشر وكانت ملحمة السد العالي هو مشروع القرن العشرين، ولكنها كانت محصورة في منطقة جغرافية بعينها، ولذلك يعد هذا المشروع هو مشروع القرن الواحد والعشرين لمصر".



وتابع "لأن التحدي هنا أنه ليس في منطقة جغرافية واحدة، ولكنه ممتد على كافة أرجاء مصر ونتكلم على آلاف المشروعات التي يتم تنفيذها في كل القرى المصرية هذا المشروع هو المشروع الأعظم في تاريخ مصر وربنا يقدرنا على تنفيذه وتحقيق أحلام الشعب المصري".

