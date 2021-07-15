مدبولي: تكلفة المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة" 260 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تحقيق التنمية الحقيقة يتطلب تطويرًا متكاملًا لمراكز الجمهورية كافة، لافتًا إلى أن تكلفة المرحلة الأولى لمشروع "حياة كريمة" يتجاوز 260 مليار جنيه.



وأضاف "مدبولي"، خلال احتفالية المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، أنهم يستهدفون بناء الإنسان المصري بالإضافة للتدخلات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وغيرها.



وأكد أن مشروع تطوير الريف سيحقق متطلبات التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل للشباب.

